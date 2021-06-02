Омбудсмен Азербайджана присутствовала на суде над армянскими боевиками, пытавшими азербайджанских пленных (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева присутствовала на судебном процессе над армянскими боевиками, пытавшими азербайджанских пленных, передает Trend.

Омбудсмен встретилась с обвиняемыми, поинтересовалась условиями их содержания.

Сегодня в Баку прошло подготовительное заседание суда по уголовному делу армянских боевиков Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, которые во время первой Карабахской войны пытали азербайджанских пленных и совершили другие тяжкие преступления. Оно состоялось в административном здании Ясамальского районного суда.

Уголовное дело находится в производстве судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева.

Отметим, что в ходе расследования Военной прокуратурой уголовного дела, возбужденного по различным статьям Уголовного кодекса в связи с военными преступлениями, преступлениями против мира и человечности и против азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана, совершенных вооруженными силами Армении и вооруженными формированиями сепаратистского режима, были установлены факты захвата заложников, пыток и жестокого обращения с ними и другими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права.

В результате расследования было установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртычевич Мкртычян, 1969 года рождения, по предварительному сговору участвовал в деятельности вооруженных группировок, состоящих из прибывших из Армении, а также проживающих в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал гражданина Азербайджана, взятого в заложники 12 июля 1991 года, и незаконно удерживал его около 17 суток в лесу недалеко от города Ходжалы.

Кроме того, он также выполнял функции переводчика во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного жителя Азербайджана, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 года в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, доставленного в Ереван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей.

Следствие также установило, что Л.Мкртчян в разное время избивал и пытал 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, в Шушинской тюрьме и в Ереване, а также застрелил из автомата военнослужащего одной из воинских частей минобороны.

Л.Мкртчян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

В результате проведенных следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртчяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их.

Следствием было установлено, что А.Хосровян пытал находившихся в плену пятерых азербайджанцев, жестоко и бесчеловечно обращался с ними.

Так, А.Хосровян подверг жестокому и бесчеловечному обращению военнослужащего одной из воинских частей министерства обороны, который был взят в плен в апреле 1994 года, и во время незаконного удержания последнего под стражей в одном из домов села Мысмина (Агбулаг) Ходжавендского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого "министра обороны" "НКР" Бабаяна Самвела Андраниковича.

Кроме того, А.Хосровян пытал солдат одной из воинских частей министерства обороны, взятых в плен в 1993-1994 годах, которые содержались под стражей в Шушинской тюрьме, систематически избивал их, держал голодными, тем самым причиняя им физические и психические страдания.

А.Хосровян был задержан Вооруженными силами Азербайджана 3 октября 2020 года во время попытки осуществить разведывательные действия на территории Азербайджана.

Л.Мкртчяну и А.Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК, и по решению суда они были заключены под стражу.

20 мая 2021 года было утверждено обвинительное заключение по делу и направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)