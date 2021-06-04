Посол Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью двух азербайджанских журналистов

БАКУ /Trend/ - Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил соболезнования в связи с гибелью двух азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине, передает Trend со ссылкой на Twitter Дик.

«Мы глубоко опечалены известием о гибели двух журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджаре, Азербайджан. Наши мысли и молитвы с семьями погибших», – написал посол.

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства «АЗЕРТАДЖ» Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Редактор: Надир Насиров)