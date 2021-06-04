Посол Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью двух азербайджанских журналистов

Политика 4 июня 2021 21:43 (UTC+04:00)
Посол Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью двух азербайджанских журналистов

БАКУ /Trend/ - Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил соболезнования в связи с гибелью двух азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине, передает Trend со ссылкой на Twitter Дик.

«Мы глубоко опечалены известием о гибели двух журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджаре, Азербайджан. Наши мысли и молитвы с семьями погибших», – написал посол.

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства «АЗЕРТАДЖ» Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Швейцарии сообщили, что вопросом о месте проведения саммита в Женеве занимаются РФ и США
В Швейцарии сообщили, что вопросом о месте проведения саммита в Женеве занимаются РФ и США
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара повысился, курс евро понизился
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара повысился, курс евро понизился
Британский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer среди подростков 12-15 лет
Британский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer среди подростков 12-15 лет
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Председатель Сената Казахстана встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Казахстан 21:54
Республиканская организация ветеранов Азербайджана выступила с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре Политика 21:51
Эвакуацию жителей приграничных сел в Чон-Алае проводит МЧС Кыргызстана Кыргызстан 21:51
В Иране было открыто несколько крупных сельскохозяйственных проектов Иран 21:47
Посол Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью двух азербайджанских журналистов Политика 21:43
Принято обращение азербайджанских журналистов к зарубежным медиа-структурам и международным организациям Политика 21:32
Цены на топливо в Грузии достигли рекордного уровня за последние 3 недели Энергетика 21:15
ПРООН в Ашхабаде ознакомила с услугами и инструментами финансирования Целей устойчивого развития Туркменистан 21:08
Инвестиционный банк Galt&Taggart пересмотрел свой прогноз роста экономики Грузии Бизнес 20:47
Названо количество сделок на бирже Туркменистана в мае Бизнес 20:40
Представители Азербайджана примут участие в Лаборатории молодых режиссеров в Москве Культура 20:36
Кипр и Россия профинансируют строительство предприятий по производству химикатов и удобрений в Узбекистане Финансы 20:35
Сердар Бердымухамедов и Александр Беглов обсудили вопросы сотрудничества Туркменистана и Санкт‑Петербурга Туркменистан 20:35
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Отказываясь предоставить карты минных полей, руководство Армении продолжает нарушать международное гуманитарное право и осуществлять политику террора против Азербайджана (ФОТО) Азербайджан 20:27
Грузия и Украина будут стимулировать паромное сообщение через порты Черного моря Транспорт 20:27
Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре Азербайджан 20:10
В Азербайджане будет создан единый портал системы контроля качества Бизнес 20:09
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обеспокоена гибелью азербайджанских журналистов Политика 20:05
Обнародована сумма валютных сделок на бирже Туркменистана за май Финансы 19:53
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока» Общество 19:49
Roskino выбрало азербайджанский фильм Культура 19:37
Посольство Италии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью журналистов в Кельбаджарском районе Политика 19:32
Хикмет Гаджиев призвал международные организации осудить инцидент в Кельбаджарском районе Политика 19:25
Грузия и Украина договорились способствовать развитию «зеленой» энергетики и энергоэффективности Экономика 19:00
Петербургские компании продолжают масштабное дорожное строительство в Туркменистане Бизнес 18:49
Репортажи журналистов, подорвавшихся сегодня на мине в Кельбаджарском районе (ВИДЕО) Азербайджан 18:48
Агентство развития медиа Азербайджана распространило заявление в связи с гибелью журналистов в Кельбаджарском районе Политика 18:44
Под председательством Азербайджана проходит конференция министров труда стран-участниц Движения неприсоединения (ФОТО) Политика 18:42
На французском телеканале Mezzo звучат произведения азербайджанских классиков (ВИДЕО, ФОТО) Культура 18:40
В Азербайджане финансируемый ЕС проект по поддержке молодежного предпринимательства будет завершен в июне Бизнес 18:39
Впервые азербайджанский музыкант удостоен именной медали французского города Карьер-су-Пуасси (ВИДЕО, ФОТО) Культура 18:37
Российский НИИ завершил один из этапов исследования проб железных руд Туркменистана Бизнес 18:29
На обязательное non-life страхование в Азербайджане приходится четверть всех страховых сборов Финансы 18:06
Произошедшее в Кельбаджаре – очередной теракт против представителей местных медиа Политика 18:02
Азербайджан увеличил экспорт хлопка более чем вдвое Бизнес 18:01
Казахстан увеличит количество международных рейсов с Турцией, Узбекистаном и Беларусью Транспорт 17:58
В Грузии увеличилась выручка от продажи золота Бизнес 17:57
Узбекистан и Таджикистан рассматривают вопрос строительства железнодорожной линии Самарканд - Пенджикент Транспорт 17:54
В Баку завершилось заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня (ФОТО) Политика 17:52
Лейла Абдуллаева выразила соболезнования семьям погибших в Кельбаджаре журналистов Политика 17:48
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны переданы десятки квартир (ФОТО) Общество 17:43
Уничтожена экология реки Охчучай, берущей начало в Армении - азербайджанское министерство Общество 17:38
Глава ГКНБ Кыргызстана рассказал о ситуации на границе с Таджикистаном Кыргызстан 17:33
Названы победители второго свободного заезда в классе F1 в рамках Гран-при Азербайджана Общество 17:32
Очередная авария болида на Гран-при Азербайджана F1 в Баку (ФОТО) Общество 17:31
Иран в случае снятия санкций потенциально сможет предложить рынку до 1,5 млн б/с нефти Экономика 17:29
АЗЕРТАДЖ направил обращение в международные и региональные организации, членом которых является Азербайджан 17:25
На освобожденных территориях Азербайджана колоссальный ущерб нанесен особо охраняемым территориям Минэкологии Азербайджан 17:25
Катар подписал на ПМЭФ более 65 соглашений Россия 17:16
В Швейцарии сообщили, что вопросом о месте проведения саммита в Женеве занимаются РФ и США Европа 17:15
Генпрокуратура назвала число граждан, подорвавшихся на минах на освобожденных территориях Азербайджана Общество 17:09
МИД Азербайджана призвал Армению предоставить карты минных полей Политика 17:07
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара повысился, курс евро понизился Израиль 17:02
Профсоюз журналистов Азербайджана обратился к международным организациям по поводу гибели представителей СМИ в Кельбаджаре Политика 17:01
Комбинаты Армении сбрасывают сточные воды с содержанием тяжелых металлов в реку Охчучай Общество 17:00
Агентство господдержки НПО Азербайджана выступило с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджарском районе Политика 16:58
В Казахстане планируется пересмотреть механизм надбавки на поддержку ВИЭ Экономика 16:55
На освобожденных территориях Азербайджана будут построены новые водохранилища Экономика 16:50
Гибель азербайджанских журналистов в Кельбаджаре - показатель того, что Армения должна срочно предоставить карты минных полей - Брайза Политика 16:49
Названо число заказников на освобожденных территориях Азербайджана Азербайджан 16:45
Россия профинансирует строительство газохимического комплекса в Узбекистане Энергетика 16:42
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:42
Посольство Литвы выразило соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов Политика 16:39
В Азербайджане выявлено 123 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 406 человек Общество 16:37
В Баку чтят память журналистов, погибших в результате подрыва на мине в Кельбаджаре (ФОТО) Общество 16:32
Транзитом через Азербайджан из Турции в Китай отправился еще один экспортный поезд Транспорт 16:26
МИД Азербайджана призвал мировое сообщество не закрывать глаза на целенаправленное минирование территорий Арменией Политика 16:26
В Баку стартовал второй свободный заезд в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 (ФОТО) Общество 16:25
В Азербайджане сократилась сумма операций по системе межбанковских национальных расчетов Финансы 16:22
Зарубежные специалисты проводят экологический мониторинг на освобожденных землях Азербайджана Общество 16:19
В Зангиланском районе обнаружены неразорвавшиеся мины Происшествия 16:18
Торговый сектор имеет самую высокую долю в общем обороте бизнес-сектора Грузии Бизнес 16:13
На азербайджано-российском фармзаводе планируется производство вакцины "Спутник V" Бизнес 16:02
В четырех трансграничных реках Азербайджана, протекающих через территорию Армении, загрязнение превышают норму Экономика 16:02
Совет печати Азербайджана подготовил обращение в международные медиаструктуры по поводу гибели журналистов в Кельбаджарском районе Политика 16:01
В Азербайджане за год увеличилось кредитование сферы домашнего хозяйства Финансы 15:59
Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с гибелью гражданских лиц в результате подрыва на мине Политика 15:58
Найдены останки еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося без вести пропавшим Политика 15:54
На азербайджанском рынке капитала оборот ценных бумаг за год увеличился на треть Финансы 15:53
Издательский дом NARGIS открывает выставку "Reduce, Reuse, Recycle, Respect", посвященную проблемам экологии и охраны окружающей среды (ФОТО) Социум 15:47
Азербайджанские журналисты стали мишенью армянского террора, международные медиаинституты не должны молчать Политика 15:38
Иран значительно увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 15:36
Норвегия и Россия обновили соглашение об инцидентах на море от 1990 года Европа 15:35
Посол Франции в Баку соболезнует в связи с гибелью азербайджанских журналистов Политика 15:33
Израиль более чем на треть увеличил импорт химпродуктов из Турции Турция 15:32
Турецкий экспорт в страны ОИС увеличился Турция 15:31
Коронавирус в Израиле: В стране менее 200 зараженных Израиль 15:30
МИД Таджикистана вручил ноту послу Кыргызстана Таджикистан 15:27
Компания «Волжское пароходство» завершила доставку негабаритного груза в Азербайджан Транспорт 15:27
Организован очередной медиатур в Агдам (ФОТО) Политика 15:26
Определились победители квалификационного раунда Формулы-2 в рамках Гран-при Азербайджана Азербайджан 15:21
То, что журналисты стали жертвами армянской политики, вызывает только сожаление – Коротченко Политика 15:19
Граждане Азербайджана смогут вакцинироваться от COVID-19 препаратом Pfizer Общество 15:13
КМГ и ЕАБР подписали соглашение о сотрудничестве по проекту реконструкции водовода «Астрахань – Мангышлак» Энергетика 15:11
Сеть Nar в Гадруте и Джебраиле! ИКТ 15:10
В Баку и Сумгайыте объединены медучреждения (СПИСОК) Общество 15:08
Великобритания рассматривает возможность привлечения трудовых ресурсов из Узбекистана Узбекистан 15:08
Погибшим в Кельбаджаре представителям медиа будет присвоен статус шехида Общество 15:02
Генпрокуратура Азербайджана направила в международные организации официальное письмо по поводу гибели журналистов в Кельбаджаре Общество 15:01
Обнародованы дата и повестка внеочередного заседания парламента Азербайджана Политика 15:01
Все новости