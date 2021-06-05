Молчание международных организаций делает Армению смелее - главный редактор АМИ Trend

С момента начала армянского террора в Карабахе его жертвами стали десятки азербайджанских журналистов.

Армения, поощряемая молчанием международных организаций, продолжает совершать военные преступления на территории Азербайджана.

Вчера при исполнении своих служебных обязанностей в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и оператор AzTV Сирадж Абышов.

Со дня инцидента прошел день, но, к сожалению, ни одна международная организация не осудила Армению. Тереза Рибейро, представитель по вопросам СМИ ОБСЕ - организации, которая до сих пор не сыграла никакой роли в разрешении какого-либо конфликта, в том числе нагорно-карабахского, ограничилась лишь соболезнованиями в связи с гибелью азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине: "Трагическая смерть Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова – ужасная новость, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования их родственникам и коллегам".

В ее заявлении нет ни одного слова, осуждающего Армению.

В отличие от нее, заместитель директора отдела Европы и Центральной Азии Human Rights Watch Георгий Гогия заявил: "Согласно сообщениям, трое мирных жителей погибли в результате взрыва противотанковой мины возле Кельбаджара в Азербайджане. Особую тревогу вызывает возможность того, что мина была установлена недавно, что направлено против мирных жителей. Мины представляют постоянную угрозу для гражданского населения и препятствуют усилиям по постконфликтному восстановлению".

Еврокомиссар по правам человека Дунья Миятович написала в своем заявлении в Twitter: "Взрыв мины, в результате которого погибли три человека, в том числе двое журналистов, и несколько других граждан получили ранения в Кельбаджаре, демонстрирует острую необходимость разминировать районы, затронутые конфликтом в Нагорном Карабахе, в том числе в рамках международного сотрудничества".

Как видно, ни в одном заявлении международных структур по поводу инцидента нет ни одного слова, осуждающего Армению.

Безразличие международных организаций к инциденту успокаивает Армению, делает ее смелее. Заявления, сделанные ради протокола, не имеют значения для Армении, где терроризм возведен в ранг государственной политики.

Руфиз Хафизоглу

главный редактор АМИ Trend