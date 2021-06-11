Имеются благоприятные возможности для расширения сотрудничества с Монтенегро – глава МИД Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Имеются благоприятные возможности для расширения сотрудничества с Монтенегро.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на управление пресс-службы МИД Азербайджана, об этом сказал министр Джейхун Байрамов, принимая новоназначенного посла-нерезидента Монтенегро Перишу Кастратовича.

Поприветствовав новоназначенного посла, министр пожелал ему успехов в будущей дипломатической деятельности в Азербайджане.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением подчеркнул отношения между Азербайджаном и Монтенегро, основанные на взаимном уважении и поддержке. Было отмечено существующее сотрудничество между двумя странами, в том числе в рамках международных организаций, а также наличие благоприятных возможностей для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

Глава азербайджанского МИД также проинформировал посла о постконфликтной ситуации в регионе, реализации трехсторонних заявлений, шагах, предпринятых Азербайджаном в этой связи, восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях. Было отмечено, что с устранением фактора оккупации возникла возможность нормализовать отношения между двумя странами.

Посол Периша Кастратович подчеркнул, что его страна придает большое значение отношениям с Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по развитию двусторонних связей в секторах энергетики, туризма, гуманитарной сфере, осуществлению взаимных визитов, проведению очередного раунда политических консультаций, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)