В Шуше прошла церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 15 июня в Шуше прошла церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретили Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Первую леди Эмине Эрдоган.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.