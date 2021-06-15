В Шуше прошла церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - 15 июня в Шуше прошла церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретили Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Первую леди Эмине Эрдоган.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.
Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.
Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Главы государств сфотографировались для официального фото.