Верим, что власти Армении, проанализировав причину внутреннего кризиса, сделают правильный вывод – Джейхун Байрамов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Верим, что власти Армении, проанализировав причину внутреннего кризиса, сделают правильный вывод.

Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с вице-премьером - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, сообщает в понедельник Trend.

Азербайджанский министр напомнил, что вчера в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы, ожидается формирование правительства.

Как отметил глава МИД, многие видят причину кризиса в Армении в поражении в войне. Он подчеркнул, что причина глубокого кризиса в Армении, которая десятилетиями нарушает международное право, связана с ее попытками изменения путем силы международно признанных границ государств, проведении ею захватнической политики: "Чем скорее будет признано то, что альтернативы отношениям, опирающимся на нормы и принципы международного права, для нормального развития стран региона нет, тем быстрее будет достигнут хороший результат».

Байрамов подчеркнул, что позиция Азербайджана в этом вопросе известна: «Азербайджан поддерживает восстановление отношений на основе нерушимости границ и уважения территориальной целостности, опираясь на нормы и принципы международного права. Решение Армении по данному вопросу - ее выбор. Мы в свою очередь полагаем, что альтернативы вышесказанному нет».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)