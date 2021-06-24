Состоялось очередное заседание Рабочей группы по расчистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по расчистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов при Межведомственном центре, функционирующем при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

В заседании участвовали представители Агентства по разминированию, министерства обороны, МЧС и других соответствующих государственных структур.

Были заслушаны с целью координации работ, проводимых на освобожденных территориях, отчеты представителей государственных органов по расчистке освобожденных территорий, обсуждены вопросы, содержащиеся в отчетах. Также была представлена информация в соответствии с установленными приоритетами о работе, проведенной в сферах инфраструктуры, транспорта, а также по вопросу разминирования посевных площадей.

На заседании состоялся обмен мнениями по осуществлению программы "Train-the-trainer" с подготовкой в ее рамках просветительской и образовательной программы и привлечением к этой работе НПО. Была подчеркнута важность того, чтобы госструктуры посредством медиа продолжали массовое информирование и просвещение о минной угрозе для предотвращения возможных несчастных случаев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)