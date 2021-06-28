В Лачине разбился грузовик, погибли двое военнослужащих – Минобороны Азербайджана (версия 2)
БАКУ/Trend/ - В Лачинском районе разбился грузовик, погибли двое азербайджанских военнослужащих, передает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Как сообщили в военном ведомстве, в результате аварии военного грузовика «КамАЗ» погибли военнослужащие сверхсрочной службы – младший сержант Зейналлы Джошгун Чингиз оглу и солдат Рагимли Орхан Эльхан оглу.
Руководство Министерства обороны выражает глубочайшие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате аварии.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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