Мкртычян инструктировал лиц, устроивших взрыв в бакинском метро – бывший азербайджанский пленный

БАКУ /Trend/ - Людвик Мкртычян был одним из тех, кто инструктировал лиц, устроивших взрыв в бакинском метро.

Об этом на судебном процессе в Баку в отношении Алеши Хосровяна и Людвика Мкртычяна, пытавших азербайджанских пленных, сказал пострадавший Захид Гасанов, сообщает в среду Trend .