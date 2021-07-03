Суд показал, что воюющих с армянской стороны угрозами заставили участвовать в боях - азербайджанский эксперт

БАКУ /Trend/ - Террористические и провокационные действия военно-политического руководства Армении против Азербайджана нашли свое очередное подтверждение на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Об этом сказал в субботу Trend журналист, политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, показания обвиняемых подтвердили, что, несмотря на тяжелое поражение армянской армии на поле боя и подписание капитуляции военно-политическим руководством Армении, официальный Ереван не отказался от своих подлых противоправных действий и стремился регулярность совершать провокации на азербайджанской территории.

"Также судебный процесс в очередной раз наглядно продемонстрировал, что армяне не хотели идти служить в армию и воевать и были отправлены на войну под угрозой лишения свободы сроком от 8 до 12 лет, а этот факт руководство Армении всячески пытается отрицать.

На самом деле тот факт, что 60 тысяч армян покинули страну сразу после апрельских боев 2016 года, показал, что образ "непобедимого" армянского солдата лопнул как мыльный пузырь", - сказал Мирзабейли.

Эксперт отметил, что массовое дезертирство армянских военнослужащих во время 44-дневной Отечественной войны, помимо СМИ и соцсетей, также было подтверждено принятым парламентом Армении актом об амнистии. При этом выяснилось, что большинство обвиняемых - безработные, а также те, кто неоднократно выезжал за границу в поисках работы, и единственной причиной их пребывания в Армении были закрытые из-за пандемии границы.

"Отмечу, что еще в июле - августе прошлого года армянские официальные органы и эксперты сообщили, что от 200 до 250 тысяч армян, которые ежегодно уезжали в Россию и другие страны на сезонную работу, не смогли покинуть Армению из-за пандемии, а денежные переводы, поступающие в страну из-за рубежа, сократились примерно на три миллиарда долларов. Из показаний обвиняемых на суде выяснилось, что подавляющее большинство тех, кто воевал с армянской стороны, пошли в армию в результате запугивания, под угрозой тюремного заключения", - сказал Мирзабейли.

По его мнению, армянское руководство фактически держало этих людей в заложниках, и они, возможно, обрели настоящую свободу, познали, что такое гуманизм и человечность, только после задержания азербайджанскими силами безопасности.

"Будем надеяться, что гуманизм, проявленный сегодня Азербайджаном по отношению к осужденным, побудит Армению отказаться от своей коварной политики, которая проводилась долгие годы, и будет способствовать установлению стабильности в регионе", - сказал Мирзабейли.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)