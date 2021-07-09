Создание новых экономических районов на освобожденных землях Азербайджана продиктовано сегодняшними реалиями - депутат

БАКУ /Trend/ - Указ Президента Ильхама Алиева "О новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике" продиктован сегодняшними реалиями. Глава государства неоднократно заявлял, что наша историческая победа в войне, освобождение земель от оккупации и поражение Армении сформировали новую реальность. Теперь необходимо идти в ногу с этими реалиями, соответствовать им.

Об этом сказал в пятницу Trend председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламент) Таир Рзаев.

По его словам, новый указ, отражая существующие реалии, в первую очередь направлен на стремительное развитие экономики, создание рабочих мест и рост социального благосостояния населения.

"В результате успешной реализации государственных программ социально-экономического развития регионов наши города и села существенно преобразились, изменили свой культурный облик, повысился уровень жизни населения, реализованы важные инфраструктурные проекты, заложена основа для будущего экономического развития.

Победа в 44-дневной Отечественной войне не только продемонстрировала миру нашу экономическую и военную мощь, единство, но также доказала, что экономика Азербайджана устойчива", - сказал Рзаев.

Депутат отметил, что быстрое восстановление освобожденных территорий, планирование и реализация важных инфраструктурных проектов на этих землях, строительство международных аэропортов, дорог, электростанций, реализация проектов «Умный город» и «Умное село», восстановление водохранилищ дают основания говорить о том, что наши земли, разрушенные города и села, долгие годы находившиеся под оккупацией врага, в скором времени возродятся и будут процветать.

"Эти территории обладают большим экономическим потенциалом, природными ресурсами и возможностями для туризма. На этих землях есть все условия для сельскохозяйственной деятельности, и развитие сельского хозяйства в указанных районах является ключевым вопросом.

До оккупации эти земли способствовали развитию экономики Азербайджана, там было множество хлопковых, зерновых, виноградных и животноводческих хозяйств. Таким образом, новое деление на экономические районы становится необходимостью, а подписанный указ служит прогрессивной и важной цели.

Люди хотят видеть наши освобожденные земли процветающими, стремительно развивающимися. Именно поэтому граждане приветствуют этот указ, другие важные документы, проекты и программы, принятые и утвержденные главой государства, выражают готовность поддержать все меры, принимаемые для восстановления и развития Карабаха", - сказал Рзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)