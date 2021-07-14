В Азербайджане создается Фонд развития образования - Указ
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 14 июля подписал указ о создании Фонда развития образования при министерстве образования Азербайджана.
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