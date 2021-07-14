Премьер-министр Азербайджана принял мэра Тбилиси

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 14 июля принял мэра города Тбилиси Кахабера Каладзе.

Как сообщили в среду Trend в Кабинете министров, в ходе встречи премьер-министр Али Асадов выразил надежду, что этот визит будет способствовать еще большему развитию отношений между Азербайджаном и Грузией, а также между Баку и Тбилиси.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по экономическим и гуманитарным вопросам.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)