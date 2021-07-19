Выделены средства на строительство дороги в Тертере - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Эвоглу-Ашагы Гапанлы-Азад Гарагоюнлу-Илхычылар-Кочарли Тертерского района.

Согласно распоряжению, для строительства автомобильной дороги Эвоглу-Ашагы Гапанлы-Азад Гарагоюнлу-Илхычылар-Кочарли, соединяющей пять населенных пунктов с численностью населения в семь тысяч человек, из средств, указанных в пп. 1.1.14 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог выделены 4,8 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.