В Ходжавендском районе открылись две новые воинские части (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях страны, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В целях организации боевого дежурства и службы войск на высоком уровне, а также обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями в эксплуатацию введены на территории Ходжавендского района две новые воинские части модульного типа, оснащенные современным оборудованием.
Отметим, что служебные помещения в комплексах оснащены кондиционерами, мебелью, кухонным оборудованием, генераторами и другим необходимым современным инвентарем и оборудованием.
Командир воинского объединения генерал-майор Маис Бархударов передал личному составу поздравления Верховного главнокомандующего и министра обороны по случаю открытия новых воинских частей и праздника Гурбан, пожелал успехов на службе.
Группе военнослужащих, отличившихся на службе, были вручены ценные подарки.
Строительство новых воинских частей продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)