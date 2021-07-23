В Физули обнаружено большое количество брошенного армянами оружия (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Физули обнаружено большое количество брошенного армянами оружия и боеприпасов.

Как сообщили в пятницу Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского РОВД, на освобожденных от оккупации территориях района в течение июля на оставленных армянами позициях были обнаружены семь автоматов, один пулемет, один ПТРК "Фагот", 35 гранат различного типа, 30 снарядов различного типа, 4850 патронов разного калибра и другие боеприпасы.

В мероприятиях по обнаружению и обезвреживанию боеприпасов также участвовали сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию.

(Перевод: Турал Гараджаев)