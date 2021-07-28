Сохраняется напряженность на кельбаджарском направлении - минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия продолжает принимать ответные меры с целью пресечения провокации вооруженных сил Армении в направлении Кельбаджарского района, начатой 28 июля, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Азербайджанские подразделения предприняли необходимые шаги для нейтрализации огневых точек вооруженных сил Армении.
«Утверждения о том, что якобы гражданским объектам на территории Армении нанесен ущерб, являются ложью и дезинформацией. Военно-политическое руководство Армении продолжает распространять лживую информацию, чтобы ввести в заблуждение общественность и мировое сообщество», - говорится в сообщении ведомства.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджан даст решительный ответ на любые шаги, предпринятые против его территориальной целостности – МИД
Очередная встреча представителей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в Исламабаде (ФОТО)
Сегодня более 14 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей
Азербайджан остается одним из приоритетных рынков для внедрения российских ИТ решений - министерство
Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском районе в очередной раз подверглись интенсивному обстрелу, двое военнослужащих получили ранения - минобороны
Участники свадеб обязательно должны иметь документ о вакцинации от COVID или сертификат об иммунитете - минэкономики Азербайджана
Штат Оклахома хочет привлечь в Азербайджан свои компании, работающие в сфере сельского хозяйства - американский губернатор
Пришло время для правового завершения армяно-азербайджанского конфликта – Сергей Бабурин на платформе Baku Network (ВИДЕО)
В Баку представлен международный проект в digital format, объединивший оригинальное творчество (ФОТО)