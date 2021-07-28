Сохраняется напряженность на кельбаджарском направлении - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия продолжает принимать ответные меры с целью пресечения провокации вооруженных сил Армении в направлении Кельбаджарского района, начатой 28 июля, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Азербайджанские подразделения предприняли необходимые шаги для нейтрализации огневых точек вооруженных сил Армении.

«Утверждения о том, что якобы гражданским объектам на территории Армении нанесен ущерб, являются ложью и дезинформацией. Военно-политическое руководство Армении продолжает распространять лживую информацию, чтобы ввести в заблуждение общественность и мировое сообщество», - говорится в сообщении ведомства.