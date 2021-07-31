Названа дата заседания дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса по вопросу депутата Эльданиза Салимова

БАКУ /Trend/ - Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана на своем заседании второго августа рассмотрит представление генерального прокурора Кямрана Алиева о лишении неприкосновенности депутата Эльданиза Салимова, избившего сотрудника полиции, сообщает в субботу Trend.

Ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре Азербайджана проведено расследование по материалам, поступившим из МВД в связи с применением силы депутатом Милли Меджлиса (парламент) Эльданизом Салимовым в отношении находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции 29 июля, около 01:00, в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз.

По собранным материалам было возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана. Следствие поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

По делу проводятся следственные мероприятия.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)