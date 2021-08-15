Зангезурский коридор – это стратегический инфраструктурный проект, который принесет огромную пользу странам региона – американский эксперт

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор – это стратегический инфраструктурный проект, который принесет огромную пользу странам региона.

Об этом сказал Trend американский эксперт Питер Тейс.

«Однако по отношению к инфраструктурным и экономическим проектам, в которые вовлечены несколько стран, Армения демонстрирует средневековую позицию. К сожалению, Никол Пашинян больше сосредоточен на том, как расширить свою коллекцию личных часов, чем на активных инфраструктурных проектах, которые могут укрепить экономику его страны и консолидировать финансово-денежную политику. Зангезурский коридор – это стратегический инфраструктурный проект, который принесет огромную пользу Армении, Азербайджану, Ирану и России», – сказал он.

По его словам, шаги Армении демонстрируют отсутствие прагматизма, а Баку при этом продвигает стратегическую дорожную карту, включающую инфраструктуру железнодорожных путей, логистические парки и систему автомобильных дорог, что поможет ускорить экономическую интеграцию стран региона.

В заключение Тейс отметил, что Армения была самым застойным игроком и неискренне действующей стороной, которая пыталась втянуть весь Кавказский регион в пучину катастрофы со времен распада Советского Союза в 1991 году.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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