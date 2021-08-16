Главы НПО Азербайджана находятся в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Главы неправительственных организаций (НПО), функционирующих в Азербайджане, находятся в освобожденном от оккупации Агдаме, сообщает в понедельник Карабахское бюро Trend.

Их сопровождают председатель Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки НПО Азай Гулиев и главный консультант сектора по работе с неправительственными организациями отдела по работе и коммуникациям с неправительственными организациями Администрации Президента, зампред агентства Вусал Гулиев.

Напомним, что ранее Агдам посетили волонтеры и представители молодежных организаций Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)