У армян никогда не было традиций государственности – азербайджанский ученый

БАКУ /Trend/ - У армян никогда не было традиций государственности.

Об этом сказал в четверг Trend азербайджанский ученый, доктор философии по политическим наукам Гафар Чахмаглы, комментируя происходящее в парламенте Армении.

"Исторически у армян не было государства. Они всегда жили в составе какого-то государства на уровне княжеств. Вначале они находились в подчинении Византийской империи, потом - Великой Сельджукской империи и Османского государства. Государственность им заменяла церковь, которая во все времена, в особенности с XVII-XVIII веков, стала сеять национализм", - сказал Чахмаглы.

По его мнению, у армян не сформировано понятие государственности, что проявляется и сегодня.

"После поражения в войне с Азербайджаном армянское общество больше всего боится исчезновения своего нынешнего государства. С этим и связаны события, которые сегодня происходят в армянском парламенте. Сегодня в Армении царит политический кризис, что может привести к хаосу. Не верю, что власть Пашиняна исправит ситуацию и сможет вновь сформировать институты государственности", - сказал Чахмаглы.

По словам ученого, кризис в Армении усугубляют шовинистические настроения.

"Их интересуют не открытие коммуникаций и процессы интеграции с Азербайджаном и Турцией, а другие вопросы. А это ведет Армению к пропасти», - сказал Чахмаглы.

Отметим, что события, которые в последние дни происходят в парламенте Армении, широко обсуждаются общественностью этой страны. Заседания парламента дважды откладывались в связи с инцидентами между депутатами от партии власти и оппозиции. В драку парламентариев были вынуждены вмешаться сотрудники службы безопасности. Апофеозом стал инцидент с главой оппозиционной фракции "Армения" Сейраном Оганяном, который швырнул бутылку в депутата от партии "Гражданский договор" Айка Саркисяна. События в парламенте Армении свидетельствуют о том, что в армянской власти отсутствует культура диалога.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)