Освобожденное село Моллавели Физулинского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Моллавели Физулинского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.
Представляем вниманию эти кадры.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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