Президент Ильхам Алиев: Молодое поколение должно избегать негативного внешнего влияния
БАКУ /Trend/ - Молодое поколение должно избегать негативного внешнего влияния.
Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Фарида Гаибова в связи с его назначением министром молодежи и спорта.
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