Приложу все усилия для дальнейшего развития азербайджанского спорта - Фарид Гайыбов

БАКУ /Trend/ - Я приложу все усилия для дальнейшего развития азербайджанского спорта.

Об этом новоназначенный министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов сказал в среду во время представления коллективу министерства, сообщает Trend.

Отметив успешные результаты, достигнутые в спортивной сфере Азербайджана, он добавил, что приложит все усилия для дальнейшего развития азербайджанского спорта.

Напомним, что 7 сентября 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фарида Гайыбова министром молодежи и спорта.

В связи с этим назначением накануне Президент Азербайджана принял новоназначенного министра в видеоформате. Гайыбов выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное ему доверие: "Большое спасибо. Прежде всего, разрешите выразить Вам глубокую признательность за это доверие и сказанные обо мне слова. Это – большая честь для меня. Ваши поручения и рекомендации ясны мне, я безотлагательно приступлю к работе в этом направлении. Обещаю сделать все возможное, и уверен, что в ближайшем будущем азербайджанская молодежь, живущая в здоровом обществе, порадует Вас и азербайджанский народ новыми успехами, а наши спортсмены – новыми победами".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)