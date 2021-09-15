Исполняется 103 года со дня освобождения Баку Кавказской исламской армией

Политика 15 сентября 2021 00:01 (UTC+04:00)
Исполняется 103 года со дня освобождения Баку Кавказской исламской армией

БАКУ /Trend/ - 15 сентября исполняется 103 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.

10 сентября 1918 года Нуру паша берет непосредственно на себя руководство по освобождению Баку. Приказом Нуру паши от 10 сентября 1918 года ликвидируется командование Восточным фронтом и принадлежащая ему Северная группа, передвижение всех соединений на фронте непосредственно поручается командованию Кавказской исламской армии.

В приказе от 13 сентября 1918 года, направленном сражающимся дивизиям командованием Кавказской исламской армии, сообщалось, что 14 сентября в 02:00 начнется наступление на Баку.

Для участия в решительном наступлении на Баку собираются примерно восемь тысяч османских солдат и до семи тысяч человек местных азербайджанских сил.

В два часа ночи пятая Кавказская дивизия начинает продвигаться в направлении железной дороги Гейбат-Баладжары.

В три часа ночи захватывается первая линия обороны Баку, в шесть часов – вторая линия.

Готовившийся к бою враг уничтожается артиллерийским огнем. 56-й полк, ставший главным героем наступления, захватывает стратегические высоты и, преследуя врага, продвигается вперед. 15-й полк занимает Баладжарские склоны, а входивший в этот полк Маштагинский отряд захватывает Сабунчи, народные добровольцы - станцию Кешля. Уклоняясь от непосредственного столкновения, армяне завязывают бои в городских кварталах и домах, словно хотят повторить мартовскую резню.

14 сентября генерал Денстервиль и правительство диктатуры Центрокаспия, бакинские комиссары покинули Баку.

15 сентября в Гяндже в первом номере газеты «Азербайджан» публикуются новости об освобождении Баку: «Телеграмма командующего Кавказской исламской армией Нуру паши Азербайджанской Демократической Республике: «Бисмиллахир рахманир рахим! В начале 09:00 15 сентября 1918 года город Баку освобожден частями нашей героической армии».

После освобождения Баку Кавказской исламской армией 17 сентября правительство Азербайджанской Демократической Республики переехало из Гянджи в Баку. Таким образом, в Азербайджане начинается основной этап государственного строительства.

18 сентября стоящие вокруг города части Кавказской исламской армии входят в Баку. Азербайджанские тюрки, являющиеся настоящими хозяевами города, тепло встречают победоносную армию как спасителя.

Таким образом, была обеспечена независимость Азербайджана и положен конец господству армян и большевиков в Баку и прилегающих районах.

В военной операции по освобождению Баку погибли около двух тысяч солдат Кавказской исламской армии.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века.

Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством благодарности.

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