Посол Турции разместил публикацию в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации
БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 103 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.
Об этом написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в Twitter, сообщает в среду Trend.
"Чтим память победоносного командующего Кавказской исламской армией Нуру паши, тысячи наших соотечественников, упокоенных на земле Кавказа. Азербайджан и Турция - "одна нация, два государства", - говорится в публикации.
Отметим, что 15 сентября 2021 года исполняется 103 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.
Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в состав которой входил Азербайджанский корпус, освободила Баку от большевистско-дашнакской оккупации.
Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)