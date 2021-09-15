Посол Турции разместил публикацию в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 103 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Об этом написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в Twitter, сообщает в среду Trend.

"Чтим память победоносного командующего Кавказской исламской армией Нуру паши, тысячи наших соотечественников, упокоенных на земле Кавказа. Азербайджан и Турция - "одна нация, два государства", - говорится в публикации.

Отметим, что 15 сентября 2021 года исполняется 103 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в состав которой входил Азербайджанский корпус, освободила Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)