Мы хотим, чтобы Армения не совершала ошибок - предупреждение от Хулуси Акара

БАКУ /Trend/ - Мы хотим, чтобы Армения соблюдала режим прекращения огня и не совершала ошибок, чтобы прекращение огня было устойчивым и обеспечивало стабильность в регионе.

Об этом сказал в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на брифинге в рамках совместных учений TurAz Şahini - 2021 в провинции Конья, сообщает Trend со ссылкой на газету Yeni Şafak.

По его словам, крайне важно, чтобы Армения приняла предлагаемый ей мир.

"Но конкретного ответа, к сожалению, до сих пор нет. Наша цель заключается в том, чтобы стороны жили в условиях мира, процветания и безопасности. Мы хотим, чтобы Армения соблюдала режим прекращения огня и не совершала ошибок, чтобы прекращение огня было устойчивым и обеспечивало стабильность в регионе", - сказал Акар.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)