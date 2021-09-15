Продолжаются международные учения «Три брата – 2021» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются международные учения «Три брата – 2021», проходящие с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на очередном этапе учений подразделения специального назначения обменялись эффективным опытом на занятиях по заходу в тыл условного противника по суше, воздуху и воде, засадной, штурмовой, морской и десантной подготовке, а также успешно выполнили поставленные задачи.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)