В Азербайджане планируется внести поправку в закон в связи со стажем судей
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прежняя выслуга судей по специальности юриста будет засчитываться в их судейский стаж.
Это отражено в поправке в закон «О судах и судьях», которую планируется вынести на обсуждение на осенней сессии парламента, сообщает в четверг Trend.
Отметим, что проект обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству и был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании, назначенном на 30 сентября.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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