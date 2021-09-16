В Азербайджане планируется внести поправку в закон в связи со стажем судей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прежняя выслуга судей по специальности юриста будет засчитываться в их судейский стаж.

Это отражено в поправке в закон «О судах и судьях», которую планируется вынести на обсуждение на осенней сессии парламента, сообщает в четверг Trend.

Отметим, что проект обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству и был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании, назначенном на 30 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)