Двое армян, перешедших на территорию Азербайджана, переданы Армении
БАКУ /Trend/ - Двое армян, являющихся гражданскими лицами, которые перешли на территорию Азербайджана, переданы Армении.
Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в информационном центре Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.
"Вечером 20 сентября двое армян в возрасте 20-21 года были переданы армянской стороне", - сказали в информационном центре.
Они переданы Армении при посредничестве российских миротворцев.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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