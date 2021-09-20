Двое армян, перешедших на территорию Азербайджана, переданы Армении

БАКУ /Trend/ - Двое армян, являющихся гражданскими лицами, которые перешли на территорию Азербайджана, переданы Армении.

Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в информационном центре Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"Вечером 20 сентября двое армян в возрасте 20-21 года были переданы армянской стороне", - сказали в информационном центре.

Они переданы Армении при посредничестве российских миротворцев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)