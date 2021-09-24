Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является сторонником более сильного глобального единства для преодоления пандемии

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является сторонником более сильного глобального единства для преодоления пандемии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате.

«В результате осуществления правильно спланированных мер ситуация, связанная с пандемией, была удержана под контролем, и введенный в нашей стране карантинный режим постепенно смягчен. Тщательные усилия Азербайджана в борьбе с пандемией признаны на международном уровне. В 2020 году Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в области борьбы с пандемией.

Всю эту деятельность Азербайджан осуществил за счет собственных финансовых ресурсов. Мы также внесли во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США, оказали более чем 30 странам гуманитарную и финансовую помощь для поддержки борьбы с коронавирусом. Кроме того, мы безвозмездно отправили четырем странам 150 тысяч доз вакцины.

Азербайджан является сторонником более сильного глобального единства для преодоления пандемии. В качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан выдвинул ряд глобальных инициатив. В мае 2020 года Азербайджан организовал Саммит стран Контактной группы Движения неприсоединения, посвященный борьбе с COVID-19. В ходе саммита я от имени Движения неприсоединения предложил провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященную борьбе с коронавирусом. Эта инициатива была поддержана более 150 государствами-членами ООН, и 3-4 декабря 2020 года специальная сессия состоялась. Выражаю признательность Генеральному секретарю ООН господину Антониу Гутерришу и всем государствам, поддержавшим наши инициативы.

Азербайджан неоднократно открыто выражал недовольство в связи с тем, что богатые страны приобретают вакцины в количестве, превышающем их потребности. Мы еще раз подчеркиваем озабоченность в связи с продолжающимся «вакцинным национализмом» и углубляющимся неравенством между развитыми и развивающимися государствами в доступе к вакцинам. Такие действия препятствуют защите развивающимися странами своего населения. Согласно международным отчетам, на сегодняшний день более 75 процентов существующих в мире доз вакцин приобретены 10 богатыми странами, в странах же с низким доходом вакцинация составляет менее 2 процентов.

С целью привлечения международного внимания к данному вопросу Азербайджан от имени Движения неприсоединения выдвинул в Совете ООН по правам человека резолюцию по обеспечению равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, и эта резолюция была единогласно принята в марте текущего года.

В рамках нынешней сессии Азербайджан планирует выдвинуть на Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции на ту же тему.

Считаем, что есть необходимость в сильных, скоординированных и целенаправленных глобальных шагах для лучшего восстановления после COVID-19. В связи с этим мы предлагаем создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19, которая подготовит рекомендации относительно глобальных мер в постпандемический период», - сказал Президент Ильхам Алиев.