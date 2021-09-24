Президент Ильхам Алиев: Каждодневная тренировка сил специального назначения была под регулярным моим контролем

Политика 24 сентября 2021 13:05 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Каждодневная тренировка сил специального назначения была под регулярным моим контролем

БАКУ/Trend/ - Я всегда уделял особое внимание силам специального назначения. Их деятельность, обмундирование, каждодневная тренировка были под регулярным моим контролем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью главному редактору авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известному военному эксперту Игорю Коротченко.

«Силы специального назначения Министерства обороны сыграли решающую роль в проведении важнейших операций по освобождению оккупированных территорий, в первую очередь Шушинской операции, но и не только Шушинской операции. Они участвовали самоотверженно, идя на смерть во многих операциях, продемонстрировали и профессионализм, и самопожертвование.

Я всегда уделял особое внимание силам специального назначения. Их деятельность, обмундирование, каждодневная тренировка были под регулярным моим контролем. Я неоднократно с ними встречался и видел, что мы на самом деле создали очень боеспособную военную единицу, которая может решать очень сложные вопросы. И если опять вернуться к ходу боевых действий, ведь сам рельеф местности был для нас очень невыгоден. Мы по существу взбирались в горы. Армянская сторона заняла все ключевые позиции на высотах, несколько линий обороны, и рельеф – это тоже линия обороны, это тоже укрепление. Поэтому нам пришлось проявить в общем-то чудеса профессионализма и воли, и силы, и любви к Родине. Так что я очень высоко ценю их деятельность.

Но и, как вы правильно отметили, мы создали несколько спецназов в различных структурах. В военных действиях очень активно и эффективно участвовал спецназ пограничных войск, принимал участие в освобождении многих населенных пунктов. Также хотел бы отметить спецназ Внутренних войск МВД, который тоже активно подключился уже в ходе военных действий, поскольку изначально мы не предполагали их использовать, хотя их тоже готовили и оснащали. В том числе и Погранслужбу оснащали боевой техникой, может быть, не совсем свойственной их роду деятельности прямому, и внутренние войска. То есть, я создавал такие способные мобильные военные группировки, которые помимо своих прямых обязанностей могли бы выполнять и функции по освобождению территорий.

Также мы на определенном этапе военных действий привлекли спецназ Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, который был командирован из Нахчывана и участвовал с другими представителями сил специального назначения в боевых операциях. Активно, эффективно проявили себя также морские пехотинцы. И силы специальных операций Службы государственной безопасности и Службы внешней разведки. Таким образом у нас было 7 спецназов, но, конечно же, основную функцию выполнял спецназ Министерства обороны. И координация действий между ними также имела очень большую важность, поскольку многие операции они проводили совместно. И здесь слаженность их действий имела очень важную роль в успехе военной операции. На некоторых военных учениях, которые мы проводили в предыдущие годы, мы проводили совместные военные учения спецназа Министерства обороны, Погранслужбы, Внутренних войск, как бы тестировали их координационную деятельность. Но одно дело, когда это на учениях, другое дело, когда во время войны. Так что они все проявили героизм, были награждены высокими орденами, медалями, и мы можем ими гордиться», - отметил глава государства.

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