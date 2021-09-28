Главный результат трехсторонней договоренности прошлого года по Карабаху заключается в стабильности – Лавров

БАКУ/Trend/ - Главный результат трехсторонней договоренности прошлого года по Карабаху заключается в стабильности. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал во вторник на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

Как отметил Лавров, главный результат почти года, который прошел после 10 ноября 2020 года, заключается в том, что стабильность установлена, поддерживается.

"Российский миротворческий контингент способствует тому, что каких-либо насильственных действий мы сейчас не наблюдаем. Мелкие инциденты, которые были на начальном этапе, быстро разрешались. Еще раз подчеркну: сейчас там ситуация стабильна, хотя, конечно, проблем немало", - отметил Лавров.