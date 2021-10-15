Члены незаконного армянского вооруженного формирования попытались совершить провокацию на агдеринском направлении (версия 2)

(первая версия в 13:00)

БАКУ /Trend/ - Утром 15 октября члены незаконного армянского вооруженного формирования попытались совершить очередную провокацию против подразделений азербайджанской армии на агдеринском направлении, используя автомобиль скорой помощи, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Благодаря бдительности азербайджанских военнослужащих и принятым мерам эта попытка была пресечена, и ехавшие в машине скорой помощи боевики были вынуждены повернуть назад.

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что использование машины скорой помощи в военных целях абсолютно недопустимо. Это присуще террористам и означает грубое нарушение норм международного гуманитарного права.

«Еще раз предупреждаем, что любая деятельность террористического и провокационного характера будет незамедлительно и решительно пересекаться», - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)