Азербайджанский депутат назвал важной инициативой желание Франции участвовать в разминировании освобожденных территорий (версия 2)

(первая версия в 12:18)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на неконструктивную позицию Франции в дни Отечественной войны, сегодня ее желание участвовать в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана является важной инициативой с точки зрения ускорения процесса возвращения в свои дома бывших вынужденных переселенцев, обеспечения мира и стабильности в регионе.

Об этом сказал в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламент), глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция Солтан Мамедов на пленарном заседании парламента, сообщает Trend.

Он сообщил, что накануне в Азербайджан прибыла делегация Национальной комиссии Франции по ликвидации противопехотных мин, в состав которой вошли ее председатель, представитель МИД и депутат Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента).

По его словам, цель визита заключается в обсуждении с соответствующими государственными структурами Азербайджана плана мероприятий в сфере поддержки операций по разминированию, оказания помощи пострадавшим от мин, просветительских проектов о минной угрозе.