Все страны Южного Кавказа должны координировать свои действия для разблокировки коммуникаций – пакистанский дипломат

ТЕРТЕР/Trend/ - Все страны Южного Кавказа должны сотрудничать и координировать свои действия, чтобы разблокировать коридоры и коммуникации, это принесет пользу всем народам региона.

Об этом сказал в субботу Trend заместитель посла Пакистана в Азербайджане Моаззам Али Сахито в ходе поездки в составе представителей дипкорпуса в освобожденные от оккупации поселок Суговушан и село Талыш.

"Надеюсь, что ситуация на Южном Кавказе улучшится. Связь на Южном Кавказе очень важна. Азербайджан активно работает над открытием экономических коридоров, и мы также поддерживаем эту инициативу", - сказал он.

Дипломат отметил, что он приятно удивлен, что работы по восстановлению ведутся ускоренными темпами: "Прокладываются новые дороги, соединяющие разные села, создана электросеть, продолжаются другие работы по реконструкции. Это показывает, что правительство страны привержено скорейшему восстановлению территорий. Верю, что через год-два эти районы будут развиваться быстрыми темпами".

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)