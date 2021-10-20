Возобновляется деятельность Беситчайского государственного природного заповедника - Распоряжение (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:27)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение "О мерах по организации деятельности Беситчайского государственного природного заповедника Азербайджанской Республики".

Как передает Trend, в распоряжении говорится:

"Военная агрессия Армении против Азербайджанской Республики, наряду с нарушением прав человека и многочисленных норм международного права, социально-экономическими последствиями и ущербом, нанесенным культурному наследию, привела к невиданному экологическому террору, широкомасштабному и многолетнему грабежу природных ресурсов.

В течение почти 30 лет нахождения территорий под оккупацией природе, биологическому разнообразию и водным бассейнам на наших исторических землях был причинен серьезный экологический ущерб. Уничтожены уникальные жемчужины природы, внесенные в "Красную книгу" Азербайджана и "Красный список" Международного союза охраны природы, нанесен огромный урон флоре и фауне. Окружающая среда подверглась физическому и химическому загрязнению, что привело к нарушению экологического баланса в регионе в целом.

Одной из основных предстоящих задач в рамках Большого возвращения на освобожденные от оккупации территории является восстановление и оздоровление природной и качественной экосистемы, биологического разнообразия, а также уникальных и исчезающих видов растений на этих территориях. Восстановление на данных территориях уникального лесного фонда и деятельности охраняемых природных комплексов на основе применения современных подходов в целом создаст условия для превращения региона в "зеленую зону".

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях оздоровления окружающей среды и обеспечения устойчивого использования природных ресурсов на освобожденных от оккупации территориях, сохранения в естественном состоянии сети особо охраняемых природных территорий, уникальных природных комплексов и объектов постановляю:

1. Восстановить деятельность Беситчайского государственного природного заповедника Азербайджанской Республики (далее – Заповедник), расположенного на площади 107 гектаров на административной территории Зангиланского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджанской Республики.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

2.1. в четырехмесячный срок установить и утвердить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики Положение и санитарно-защитную зону Заповедника;

2.2. принять необходимые меры, связанные с охраной, пропагандой Заповедника и материально-техническим обеспечением его деятельности;

2.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3. Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики:

3.1.обеспечить инвентаризацию природных объектов, расположенных на территории Заповедника, и по завершении работ в течение месяца представить сведения об этом Министерству экономики Азербайджанской Республики;

3.2. с привлечением иностранных и местных специалистов провести оценку экологического состояния на территории Заповедника и по завершении работ в течение месяца представить предложения Кабинету Министров Азербайджанской Республики;

3.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

4. Соответствующим государственным органам (структурам) принять необходимые меры, связанные с решением вопросов, вытекающих из настоящего Распоряжения".