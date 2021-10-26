Жители Барды, пострадавшие от армянского террора, переселены в новые дома (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Большинство азербайджанских гражданских объектов и жилых зданий, которые подверглись ракетному обстрелу со стороны армянской армии во время 44-дневной войны, уже полностью восстановлено или отремонтировано, и передано гражданам. Ремонтно-восстановительные работы, осуществляемые Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана по поручению победоносного Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, продолжаются ускоренными темпами.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend встретилась с жителями Барды, чьи дома и объекты отстроены заново. Граждане, имущество которых было разрушено в результате армянского террора, сказали, что государство построило и передало им дома, которые даже лучше прежних, со всеми необходимыми условиями. Они выразили глубокую благодарность государству, Президенту Ильхаму Алиеву.

Представляем вниманию видеорепортаж из Барды.

(Перевод: Кямаля Сеидова)