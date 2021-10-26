В Международном антитеррористическом учебном центре СГБ Азербайджана проходит курс «Нацбезопасность» (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В Международном антитеррористическом учебном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана 25 октября состоялась церемония открытия курса на тему «Национальная безопасность», сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт СГБ.

Курс организован при содействии Службы секретаря Совета безопасности Азербайджана.

В церемонии открытия приняли участие секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов, помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев, глава СГБ генерал-полковник Али Нагиев, руководящие сотрудники государственных органов и представитель генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции.

В рамках курса «Национальная безопасность», который продлится до 29 октября, запланированы выступления 54 представителей 32 государственных органов с лекциями по различным аспектам национальной безопасности, практические занятия и панельные дискуссии.

Курс нацелен на оценку ситуации, существующей в области национальной безопасности, угроз в этой сфере, совершенствование совместной работы соответствующих структур в обеспечении национальной безопасности и обмен опытом между государственными организациями.

Секретарь Совета безопасности выразил признательность главе СГБ за условия, созданные для проведения курса, и помощнику Президента Азербайджана - за участие в мероприятии.

По словам Усубова, благодаря успешной внешней и внутренней политике, проводимой Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, Азербайджан известен в мире как пространство стабильности, и этот фактор создал основу для всестороннего развития всех сфер в стране.

«Сегодня без непосредственного участия Азербайджана невозможна реализация транспортно-логистических и масштабных международных энергетических проектов, принятие важных политических решений. Следует отметить, что в последнее время, в особенности, после победы, одержанной в Отечественно войне, некоторые силы, осуществляя свои коварные планы, пытаются вновь нарушить стабильность в регионе, прибегают к различным провокациям», - сказал Усубов.

Говоря о совместной эффективной борьбе органов спецслужб и правоохранительных органов с этими угрозами, он подчеркнул, что постоянно принимаются необходимые меры по усилению военного потенциала государства, повышению его обороноспособности.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в своем выступлении рассказал о надежном обеспечении национальной безопасности, являющейся приоритетным вопросом каждого государства, отметил важность Концепции нацбезопасности, подготовленной под руководством Президента Ильхама Алиева.

Он отметил, что на протяжении около 30 лет главным фактором, направленным против безопасности государства, являлась захватническая политика Армении, однако армянский фашизм был уничтожен благодаря победе, которую азербайджанская армия одержала в Отечественной войне.