Министр иностранных дел Азербайджана принял делегацию Молодежного форума ОИС (ФОТО)

БАКУ /Trend / - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с президентом Таха Айханом.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, Джейхун Байрамов поздравил делегацию с успешным проведением в Баку Азербайджанского инвестиционного и культурного саммита, организованного Молодежным форумом ОИС совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики. Министр отметил, что восстановительные и строительные работы, проводимые в настоящее время Азербайджаном на освобожденных территориях, чрезвычайно важны. Было подчеркнуто значение визита участников мероприятия на освобожденные от оккупации земли, в том числе в город Шуша, ознакомление на месте с разрушениями, совершенными Арменией.

Было отмечено, что Азербайджан и впредь будет в полной мере поддерживать деятельность Молодежного форума ОИС.

Таха Айхан заявил, что принял участие в церемонии открытия Международного аэропорта Физули, отметив, что стал свидетелем широкомасштабных реставрационных и строительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В ходе встречи была представлена информация о деятельности Молодежного форума Организации исламского сотрудничества.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)