Назначен новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции

БАКУ/Trend/ - Старший советник по иностранным делам Франции Брис Рокфейль назначен новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на сайт французского правительства.

Он заменил на этом посту Стефана Висконти.

Кроме того, Рокфейль назначен послом по вопросам Восточного партнерства Европейского Союза.