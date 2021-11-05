Вопросы повестки дня Глобального Бакинского форума очень актуальны - Виктор Ющенко

БАКУ /Trend/ - Вопросы повестки дня Глобального Бакинского форума очень актуальны, ведутся продуктивные дискуссии.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам в пятницу участвующий в VIII Глобальном Бакинском форуме экс-президент Украины, член Международного центра Низами Гянджеви Виктор Ющенко.

Он отметил, что форум проходит в очень знаменательные дни - в преддверии годовщины восстановления территориальной целостности Азербайджана: "За последние два года с проведения предыдущего форума в регионе произошло много событий. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Желаю Азербайджану успехов!" .

Напомним, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум на тему "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

(Перевод: Нубар Кулузаде)