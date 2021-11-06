На VIII Глобальном Бакинском форуме обсуждается тема "Будущее ЕС на глобальной арене" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Шестого ноября в рамках VIII Глобального Бакинского форума проходит 11-е панельная сессия на тему "Будущее ЕС на глобальной арене", сообщает в субботу Trend.

Модератором сессии является экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, и на ней обсуждаются политические процессы, идущие в странах ЕС, внешняя и оборонная политика Евросоюза, другие вопросы.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)