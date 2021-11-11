Подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы (ВИДЕО)

Политика 11 ноября 2021 12:16 (UTC+04:00)
Подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе учений, проводимых с целью повышения полевой выучки и практических навыков личного состава, артиллерийские подразделения заняли огневые позиции после вывода в районы сосредоточения.

Отработка управления огнем и других вопросов усовершенствовала знания и умения военнослужащих.
Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, уничтожив цели условного противника прицельным огнем.

(Перевод: Кямаля Сеидова)

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Подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы (ВИДЕО)
Подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы (ВИДЕО)
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