Служить на освобожденных территориях Азербайджана - большая честь - репортаж Trend TV

АГДАМ /Trend/ - Сегодня, 20 ноября, исполняется год со дня освобождения Агдама от оккупации.

Благодаря решимости и уникальному дипломатическому успеху победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Агдам без единого выстрела был освобожден от оккупации.

В настоящее время в Агдаме, как и во всем Карабахе, быстрыми темпами идут восстановительные работы. Карабах и Восточный Зангезур восстанавливаются с нуля.

Азербайджанские военнослужащие охраняют освобожденные территории, продолжая достойно служить Отечеству.

На днях съемочная группа Trend TV побывала в Агдаме, посетила воинские части, встретилась с солдатами и офицерами. Военнослужащие азербайджанской армии подчеркнули, что гордятся тем, что служат в Агдаме.

Представляем вниманию читателей этот видеорепортаж.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)