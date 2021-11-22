США оказали Азербайджану гумпомощь на $6 млн для борьбы с пандемией COVID-19 - посол

БАКУ /Trend/ - США оказали Азербайджану гуманитарную помощь на шесть миллионов долларов для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сказал в понедельник посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос Trend.

По его словам, вакцинация населения - единственный способ борьбы с пандемией COVID-19.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)