«Саммит демократии» в США служит не демократии, а дискриминации стран

БАКУ /Trend/ - Стал известен список стран, приглашенных на «саммит демократии», который пройдет в США 9-10 декабря 2021 года. Всего на саммит приглашены 109 стран. При ознакомлении со списком приглашенных возникает вопрос, по каким критериям они были выбраны. В то время как ряд стран, достойных приглашения, остался в стороне от участия в этом мероприятии, на него приглашены некоторые страны, часто упоминаемые в связи со случаями антидемократических проявлений.

Комментируя это, политолог Джейхун Ахмедли сказал Trend, что если посмотреть на список стран, приглашенных и не приглашенных на «саммит демократии» в США, становится ясно, что он составлен с точки зрения глобальных, геополитических интересов США.

"Бросается в глаза именно этот момент: большинство стран в списке - те, кто в будущем может быть использован в борьбе с такими гигантами, как Россия и Китай. Это означает, что США, чтобы определить свою новую стратегию, проводят подобные различия между государствами и несправедливо делят их на два лагеря", - сказал политолог.

Он отметил, что государства-участники "саммита демократии" возьмут на себя обязательства по развитию систем управления и отчитаются через год об их внедрении.

"В результате их механизмы управления будут в большей степени соответствовать чаяниям США. Получается, что цель саммита - не демократия, а создание платформы для предотвращения глобального лидерства Китая и сдерживания России. Страны, вошедшие в список приглашенных, включаются в сценарий очередной глобальной игры, идущей вразрез с их собственными национальными интересами. Азербайджан и Турция же никогда не были и не будут инструментом реализации глобальных амбиций какой-либо страны. Азербайджано-турецкий союз не только является главным центром силы в регионе, но и не намерен участвовать в играх против какой-либо страны", - добавил Ахмедли.

Руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде сказал Trend, что в целом стремление с помощью подобных форумов разделить страны на "хорошие" и "плохие", достичь политических целей путем дискриминации недопустимо.

"Политика США по различным регионам и странам известна. США, приглашая другие страны в качестве партнеров в реализации этой политики, не учитывают интересы этих стран. Политика других стран используется для усиления инструментов, используемых в политике США. Такая ситуация снижает значение саммита", - сказал Велизаде.

Он отметил, что в связи со странами-участницами этого саммита есть разные мнения.

"У некоторых из них и вовсе нет своей позиции, их авторитет в своих регионах невысок. Часть же приглашенных - страны, преследующие свою выгоду и цели. Участие их представителей в саммите говорит об определенных ожиданиях политических кругов этих стран от США", - сказал политолог.

(Автор: Эльчин Мехтиев)