Делегация во главе с послом Израиля посетила Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 ноября делегация, возглавляемая послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком, посетила Агдам.

Об этом написал в Twitter спецпредставитель Президента Азербайджана по освобожденной части Агдамского района Эмин Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что гости в ходе поездки ознакомились с разрушениями в Агдаме и были проинформированы о плане восстановления города.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)