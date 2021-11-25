Делегация во главе с послом Израиля посетила Агдам (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 25 ноября делегация, возглавляемая послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком, посетила Агдам.
Об этом написал в Twitter спецпредставитель Президента Азербайджана по освобожденной части Агдамского района Эмин Гусейнов, сообщает в четверг Trend.
Он отметил, что гости в ходе поездки ознакомились с разрушениями в Агдаме и были проинформированы о плане восстановления города.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
На Всемирных соревнованиях в Баку определились финалисты в программе синхронных прыжков на батуте среди женщин
Шести жителям Израиля предъявлены обвинения в ограблениях граждан, желавших купить виртуальную валюту
Корейские компании приглашены к участию в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп в Баку в программе синхронных прыжков
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились финалисты в прыжках на акробатической дорожке у мужчин
В ближайшие месяцы мы станем свидетелями возвращения первых семей бывших вынужденных переселенцев в свои дома – Лейла Абдуллаева
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин
Работы по разминированию освобожденных территорий продолжаются ускоренными темпами - МВД Азербайджана
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку – определились финалистки в индивидуальных прыжках на батуте
Падение курса турецкой лиры не окажет серьезного давления на внешнеторговый оборот Азербайджана - эксперт
Сочинская встреча между лидерами Азербайджана и Армении - это продолжение подписанного в прошлом году акта о капитуляции
Азербайджанский гимнаст вышел в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу
Особое внимание сейчас сконцентрировано на восстановлении транспортных связей на Южном Кавказе - МИД России
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте
Освобождение земель от оккупации сформирует новую динамику внутренней миграции в Азербайджане - Вусал Гусейнов
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на акробатической дорожке
В Баку продолжаются Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
С 1 января 2022 г. в Азербайджане будут выплачиваться повышенные пенсии по инвалидности - замминистра
Интервью, которого не было… "Голос войны" Нармины Мамедзаде в честь героев 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
Лица AccessBank: Эльнур Мамедов: “Остаюсь верным своим корпоративным и человеческим ценностям” (ФОТО)
В Баку стартовал первый день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
Выражаю глубокую признательность правительству Азербайджана за большую поддержку в проведении на высоком уровне в Баку всех широкомасштабных мероприятий - Али Аль-Хитми
Мошенничество по-чёрному: в преддверии сезонных распродаж и «чёрной пятницы» объём фишинга в сфере онлайн-платежей вырос на 208%
Ж/д оператор Азербайджана планирует сотрудничество по контейнерным перевозкам с одной из немецких компаний
Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана продлило международный тендер
На сессии Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС принят отчет оценочной миссии по Карабаху (ФОТО)
Выражаю глубокую признательность Президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за высокий уровень организации 28-х Всемирных соревнований в Баку - Чингиз Гусейнзаде
В Баку состоялась торжественная церемония открытия Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана