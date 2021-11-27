Отношения между Баку и Москвой сегодня переживают наивысший этап развития в истории независимости Азербайджана - АНАЛИЗ

БАКУ /Trend/ - Отношения стратегического партнерства между Баку и Москвой, построенные на взаимовыгодной основе, сегодня переживают наивысший этап своего развития в истории независимости Азербайджана.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов сказал Trend, что межправительственная комиссия, правильно оценивая потенциал экономического сотрудничества между двумя странами, углубляет взаимодействие в этом направлении.

Россия является главным торговым партнером Азербайджана, отметил он.

"Товарооборот между двумя странами стремительно растет, и торговые отношения направлены на реализацию поставленных целей. Сотрудничество в гуманитарной сфере также расширяется с каждым днем. Сегодня более чем в 340 школах Азербайджана преподавание ведется на русском языке. В Баку действуют филиалы ведущих университетов России, в которых готовятся ценные для нашей страны специалисты. В России открываются торговые дома Азербайджана и ведутся работы по продвижению ненефтяной продукции. Достигнута договоренность об открытии филиала завода "КамАЗ" на освобожденных территориях Азербайджана", - сказал Бадамов.

По словам депутата, в Азербайджане функционируют более 500 российских предприятий.

"Визиты в Азербайджан спецпредставителя Президента России, вице-премьера, президента РАН за последнюю неделю и организованная в Баку бизнес-миссия с участием более 30 компаний свидетельствуют об углублении отношений. Мы стремимся к укреплению отношений с соседскими странами", - отметил депутат.

Политолог Шабнам Гасанова сообщила Trend, что российско-азербайджанские отношения развиваются в рамках активного диалога.

"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Сочи является важным с точки зрения взаимодействия между двумя странами и обсуждения региональных проблем. Отношения между Азербайджаном и Россией стремительно развиваются в политической, экономической, гуманитарной, образовательной и других сферах и носят характер взаимовыгодного сотрудничества. Динамика взаимных визитов официальных лиц двух стран является одним из важных факторов. За последнюю неделю Президент Азербайджана принял вице-премьера правительства России, президента РАН, спецпредставителя Президента РФ по гуманитарному сотрудничеству", - сказала Гасанова.

По ее словам, Россия является одним из основных торгово-экономических партнеров Азербайджана. Прямые российские инвестиции в размере 4,5 миллиарда долларов в экономику Азербайджана свидетельствуют об уровне интереса РФ к развитию сотрудничества с нашей страной.

"С этой точки зрения предпринимаются серьезные шаги в политической и экономической сфере. Несмотря на ограничения в связи с пандемией, за девять месяцев текущего года товарооборот между двумя странами вырос на 11 процентов. В Азербайджане действуют 900 российских предприятий. Эти факторы являются показателем заинтересованности двух стран в развитии отношений во всех сферах", - отметила политолог.

Гасанова подчеркнула, что на данный момент между Азербайджаном и Россией реализуются семь дорожных карт, охватывающих экономическую и гуманитарную сферы.

"В Азербайджане действуют более 300 школ с преподаванием на русском языке. 34 процента школьников в Азербайджане учатся на русском. Также образование в России получают около 15 тысяч азербайджанских студентов", - сказала она.

По словам Гасановой, самым ярким моментом визита можно считать то, что Владимир Путин искренне поприветствовал Президента Ильхама Алиева, и это свидетельствует о высоком уровне личных отношений между главами двух стран.

"Азербайджан на протяжении последнего года демонстрировал максимально конструктивную позицию в вопросе ликвидации негативных последствий войны, открытия транспортных коммуникаций. На данный момент для нормальной жизни в регионе сформированы исторические условия. После подписания заявления от 10 ноября 2020 года в зоне ответственности российских миротворцев не было серьезных инцидентов, за исключением мелких", - подчеркнула политолог.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)