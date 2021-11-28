Президент Ильхам Алиев: Достижения Азербайджана высоко оцениваются международными структурами

БАКУ /Trend/ - Достижения Азербайджана высоко оцениваются международными структурами. Согласно отчету Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан занимает 10-е место в мире по долгосрочной стратегии правительства и 5-е место в области приверженности руководства страны реформам.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал во время выступления на XV Саммите Организации экономического сотрудничества.

Глава государства довел до внимания, что опять же согласно Давосскому отчету, Азербайджан находится на 2-м месте в мире по коэффициенту доступности электроэнергии, 11-м месте – по эффективности железнодорожных услуг, 12-м месте - по эффективности услуг воздушного транспорта, 25-м месте - по эффективности услуг морских портов и 27-м месте - с точки зрения качества дорожной инфраструктуры.